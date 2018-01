Autowrakken wellicht in brand gestoken 02u47 0

De brandweer van Oostende diende dinsdagnacht rond 3 uur uit te rukken naar een brand op de terreinen van Elektromet Recycling in de Pottenbakkersstraat in Oostende, een zijstraatje van de Brugsesteenweg. Het bedrijf ontmantelt autowrakken en twee wrakken bleken in de brand te staan. De brandweer was een uur lang ter plaatse om het vuur te blussen en heropflakkering te vermijden. "De politie is een onderzoek gestart, gezien de brand mogelijk werd aangestoken", zegt Carlo Smits van de lokale politie Oostende. (BBO)