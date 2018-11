Autowrak in water Vlotdok blijkt Jeep gestolen in 1995 23 november 2018

Nadat er deze week twee autowrakken uit de Leie werden gehaald en er zo twee oude verdwijningszaken oplost geraakten, is er ook in Oostende een autowrak uit het water gevist.





Het wrak lag in het Vlotdok aan de Godetiakaai, naast de gebouwen van de douane. Duikers bonden kabels rond het voertuig en een takeldienst trok de vondst aan wal. "Het gaat om een Jeep Wrangler die in 1995 gestolen werd in Nederland. Het wrak werd hier mogelijk kort nadien gedumpt", zegt Laurent Libeert van de Cel Vermiste Personen. De geroeste auto, of wat ervan over bleef, was begroeid met oesters, mosselen en algen. Er zaten ook verschillende palingen in, die de Civiele Bescherming eruit viste en terug in het water gooide. "De auto is in beslag genomen en de scheepvaartpolitie handelt het dossier verder af. De eigenaar wordt op de hoogte gebracht", voegt Libeert toe. De speurders vonden het wrak tijdens een gedetailleerde scan van de Vlaamse waterlopen met een sonarboot. In een jaar tijd speurde de boot 600 kilometer waterwegen af met een metaaldetector en metonderwatercamera's. De plaatsen waar wrakken lagen werden aangeduid en deze week ging men over tot dreggen. In West-Vlaanderen werden zo in totaal vijf wrakken onder water aangetroffen, het ene al interessanter dan het andere. (BBO)