Automobilisten opgelet: morgen drie wegomleidingen in en rond centrum Timmy Van Assche

13 januari 2019

12u28 0 Oostende Wie morgen (maandag) de baan op moet, moet rekening houden met enkele omleidingen in de stad.

Het kruispunt Christinastraat-Sint-Paulusstraat wordt tussen 07 en 17 uur afgesloten. Er wordt een torenkraan geplaatst ter hoogte van de Sint-Paulusstraat 23. Er is een doorgang voor fietsers en voetgangers. Ook de Nieuwpoortsesteenweg tussen de Dokter Verhaeghestraat en het kruispunt Elisabethlaan wordt die dag afgesloten omwille van een demontage van een torenkraan door een privéfirma. Diezelfde dag wordt, ook tussen 7 en 17 uur een torenkraan gedemonteerd door een privéfirma ter hoogte van de Visserskaai 47. Hierdoor zal de Visserskaai tussen de Langestraat en de Cirkelstraat afgesloten worden aan de bebouwde kant. Het rijvak voor het verkeer komende van het station is wel nog toegankelijk. Fietsers en voetgangers kunnen oversteken via de zebrapaden. “Alle omleidingen worden ter plaatse duidelijk gesignaleerd”, laat het stadsbestuur nog weten.