Automobiliste blaast positief na zware crash 09 juli 2018

02u37 0

Op de Gistelsesteenweg in Oostende is vrijdagnacht rond 2 uur een zwaar ongeval gebeurd. Een 30-jarige vrouw uit Gistel verloor de controle over het stuur en vloog over een gracht. Ze kwam pas tot stilstand tegen de poort van een landbouwbedrijf. De bestuurster bleef ongedeerd, maar haar auto raakte wel zwaar beschadigd. Ze legde bovendien een positieve ademtest af. Haar rijbewijs werd voor zes uur ingehouden. Het wrak moest weggetakeld worden. (MMB)