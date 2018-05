Autodieven gevlucht 24 mei 2018

Een getuige betrapte dinsdagnacht rond 1.20 uur twee autodieven in de Cirkelstraat in Oostende. De politie snelde ter plaatse, maar trof niemand meer aan in de buurt. De getuige kon volgens de politie geen persoonsbeschrijving geven. (BBO)