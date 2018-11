Auto van vermiste persoon op zeedijk 16 november 2018

De politie heeft in Oostende de wagen van een 26-jarige vermiste persoon teruggevonden. Het gaat om de auto van Kevin Matagne (26) uit Famenne, die sinds 11 november vermist is en voor wie ook een opsporingsbericht in de wereld werd gestuurd. Zijn auto stond geparkeerd op de zeedijk ter hoogte van Ravelingen en werd gisteren rond 10 uur opgemerkt. Kevin Matagne zelf is echter nog niet teruggevonden. (BBO)