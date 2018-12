Auto tegen boom: rijbewijs kwijt na positieve adem- en speekseltest BBO

21 december 2018

16u43 0 Oostende Een 32-jarige bestuurder reed donderdagavond rond 21 uur met zijn voertuig tegen een boom in de Parklaan in Oostende. Hij is zijn rijbewijs kwijt.

De man beweerde tegen de politie dat hij moest uitwijken voor een voertuig dat de Eendenlaan wou inrijden. Na controle bleek de man echter positief te testen op gebruik van alcohol en drugs. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.

Enkele uren later, rond 2.30 uur in de nacht, werd nog een rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. Tijdens een patrouille zag een politieploeg in de Maurits Dewittestraat een busje tergend traag rijden. Het trok de aandacht en de 37-jarige bestuurder legde een positieve ademtest af. De politie stelde telkens de nodige pv’s op. De bestuurders mogen zich aan een dagvaarding voor de politierechter verwachten.