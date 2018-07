Auto's toeristen getakeld vanwege markt op Mijnplein 06 juli 2018

02u39 0

De politie heeft gisterenochtend in alle vroegte verschillende voertuigen laten takelen op het Mijnplein in Oostende. Daar is op donderdag namelijk de wekelijkse markt. Verschillende onwetende toeristen hadden de verkeersborden met een parkeerverbod over het hoofd gezien en lieten woensdagavond hun auto staan. Rond 4.45 uur riep de politie van Oostende enkele takelwagens ter plaatse. Wellicht zal het de toesiten geen tweede keer overkomen. (BBO)