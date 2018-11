Auto's besmeurd nadat leiding met olie knakt 15 november 2018

Door een gesprongen leiding met hydraulische olie raakten gisterenmorgen enkele auto's besmeurd in de Esdoornlaan in Mariakerke bij Oostende. Het ging om een leiding van een voorbijrijdende vrachtwagen met betonpomp die stukging. Doordat hydraulische olie een bijtend product is, werd de brandweer gevorderd om de getroffen auto's en het wegdek schoon te spuiten met een detergent. De spuitgasten hadden enkele uren werk om alles te reinigen. De brandweer zal de kosten factureren aan het betonbedrijf. (BBO)