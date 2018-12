Auto over de kop, bestuurder kan zelf uit wrak kruipen Bart Boterman

07 december 2018

13u21 0 Oostende Aan de afrit van de A10 in Zandvoorde bij Oostende in de richting van Brussel is donderdag rond 19 uur een zwaar ongeval gebeurd.

Een bestuurder reed in de vangrails, sloeg over de kop en belandde in de gracht. De bestuurder, een twintiger, kon op eigen houtje uit zijn zwaarbeschadigde Peugeot Partner kruipen. De auto was volledig vernield. De bestuurder werd met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht ter controle.

De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en liet het wrak takelen. Rond 20.30 uur was de interventie voorbij. Aangezien de auto in de gracht lag, leverde het incident weinig verkeershinder op.