Auto op zijkant na ongeval 26 april 2018

Op het kruispunt met de Elisabethlaan en de Gistelsesteenweg in Oostende kwam gisteren rond 12.30 uur een bestelwagen op zijn zijkant terecht na een zware aanrijding met een ander voertuig. Zowel de bestuurster (45) uit Zedelgem als de bestuurder uit Torhout (47) bleven ongedeerd. De schade was wel aanzienlijk en er was heel wat verkeershinder op het drukke kruispunt. De politie deed de vaststellingen en liet de wagens takelen. Beide bestuurders bliezen negatief. (BBO)