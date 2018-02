Auto op takelwagen brandt volledig uit 22 februari 2018

02u36 0 Oostende In de Taboralaan in de Vuurtorenwijk is gisterenmorgen om 9.30 uur een defecte auto op een takelwagen volledig uitgebrand.

De man van de pechhulp, die eveneens eigenaar is van de getakelde wagen, kon zijn vrachtwagen nog enkele meters vooruit rijden, om de vlammen niet te doen overslaan naar de naburige huizen.





De brandweer kwam ter plaatse, maar het voertuig was op enkele minuten volledig uitgebrand. De brandweer kon wel vermijden dat ook de depannagewagen in brand vloog en bluste het vuur. "Er is een branddeskundige ter plaatse gekomen, maar van kwaad opzet zijn voorlopig geen aanwijzingen. Het onderzoek loopt nog", zegt Carlo Smits van de politiezone Oostende. De eigenaar van de auto liet al verstaan dat iemand mogelijk wraak wilde nemen op hem na een kwestie over geld.





(BBO)