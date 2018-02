Auto op dak, vrouw blaast positief 17 februari 2018

02u33 0

Een 23-jarige vrouw uit Oostende is donderdagnacht met haar auto over de kop geslagen op de Oostendse Baan in Gistel. Het ongeval gebeurde rond 4 uur toen S.I. richting Torhout reed. De wagen raakte de boordsteen van een middelgeleider en de bestuurster verloor zo de controle over haar voertuig. De auto kwam vervolgens op het dak terecht in een weide langs de baan. Ze werd lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht. Ze testte positief tijdens een alcoholtest en haar rijbewijs werd voor bepaalde tijd ingetrokken. Ze zal zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden. (BBO)