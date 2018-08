Auto met drie jonge kindjes getakeld 07 augustus 2018

De politie liet zondag iets voor middernacht een auto takelen in de Lijndraaiersstraat in Oostende. Een patrouille zag hoe een auto reed zonder dimlichten en deed de bestuurster stoppen. Op de achterbank bleken drie jonge kinderen te zitten, maar de bestuurster mocht hen niet vervoeren, gezien ze slechts een voorlopig rijbewijs had. Bovendien was de verzekering verlopen. De vrouw en kinderen dienden een andere manier te zoeken om thuis te raken. (BBO)