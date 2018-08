Auto-inbrekers zonder papieren gevat 31 augustus 2018

De politie van Oostende heeft gisteren kort voor het middaguur twee personen opgepakt op de Hendrik Serruyslaan. Ze hadden bijzondere interesse voor geparkeerde auto's, stelde een politieman in burger vast. Bij controle bleek het te gaan om een 30-jarige man uit Tunesië en een 31-jarige Libanees. Ze verbleven illegaal in het land. Bij een fouille bleek eveneens dat ze in het bezit waren van een tablet die 's ochtends was gestolen uit een voertuig in de Schaperijkreekstraat in Oostende. Dat voertuig was ook beschadigd, er zaten krassen in de carrosserie en de spiegel was afgetrapt. Beide personen werden bestuurlijk aangehouden tot er een beslissing is van Dienst Vreemdelingenzaken. (BBO)