Auto-inbreker, verdacht van meer dan 30 feiten, aangehouden 19 juli 2018

02u25 0

De politie arresteerde maandagnamiddag een 18-jarige Italiaan op verdenking van tientallen inbraken in auto's en personenwagens aan de kust. Hij werd opgemerkt in de buurt van de tramhalte Renbaan in Bredene. "Een ploeg rechercheurs zag hoe hij zich verdacht gedroeg en een schroevendraaier vasthad. Hij kon geen plausibele uitleg geven over zijn aanwezigheid. Kort nadien bleek dat werd ingebroken in twee mobilhomes en personenwagens nabij de tramhalte. Onderzoek toonde ook een verband aan met auto-inbraken in Oostende afgelopen weekend", aldus Dennis Goes van de lokale politie Bredene/De Haan. Het probleem van auto-inbraken, vooral in wagens van toeristen, houdt al enkele weken aan. In de politiezone Bredene/De Haan alleen al waren er de voorbije weken al 31 vaststellingen en ook in Oostende minstens een tiental. "Mogelijk is de man verantwoordelijk voor de hele reeks inbraken." De verdachte is aangehouden door de onderzoeksrechter. (BBO)