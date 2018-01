Auto in haag en gedronken: rijbewijs kwijt 02u47 0

Een 43-jarige bestuurder is dinsdagnacht rond 00.40 uur met zijn wagen in een haag gereden in de Bosweg in Oostende, een zijstraat van de Verenigde Natieslaan.





De politie liet de bestuurder blazen en het resultaat bleek positief.





Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken door het parket van Brugge. (BBO)