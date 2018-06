Auto crasht tegen terras Bistro Mathilda na ongeval 14 juni 2018

Door een stevige aanrijding is dinsdagavond een auto gecrasht in de glazen afsluiting van het terras van Bistro Mathilda, op de hoek van de Leopold II-laan en de Karel Janssenslaan in Oostende. "Gelukkig zijn we met verlof en zat er niemand op het terras. We mogen blij zijn dat dit niet erger afliep of dat de auto niet doorreed tot binnen de zaak", zegt medezaakvoerder Marcel Declerck. Het ongeval gebeurde nadat een voertuig op de Leopold II-laan richting het Kursaal reed. Een ander voertuig kwam uit de Karel Janssenslaan en reed richting De Grote Post. Die laatste verleende geen voorrang op het kruispunt, waarop een aanrijding volgde. Door de klap werd het voertuig tegen de glazen afsluiting gekatapulteerd, net naast een boom. Beide wagens liepen zware schade op en werden getakeld. Gewonden vielen er niet, al was een bestuurder wel even in shock en versuft door de airbag. "Ook de schade aan het terras is niet min. Naast het glas is ook de verlichting beschadigd", reageert Delerck nog. Bistro Mathilda gaat op 22 juni opnieuw open, allicht tegen dan met een hersteld terras. (BBO)