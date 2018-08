Auto beschadigd door verzinkbaar paaltje 11 augustus 2018

Een auto raakte vrijdagmorgen rond 6 uur beschadigd door een verzinkbaar paaltje in de Vlaanderenstraat in Oostende, in het gedeelte tussen de Albert I-Promenade en de Van Iseghemlaan. Om zo'n paaltje te bedienen, is er een badge nodig. "Het paaltje verdween in de grond en de bestuurder reed erover, maar blijkbaar te traag. Het paaltje kwam naar boven en raakte de onderkant van het voertuig", zegt Katrien Jonckheere van de Lokale Politie Oostende. De auto raakte ernstig beschadigd aan de onderkant en lekte olie. Een takeldienst haalde de auto er weg. De brandweer ruimde het oliespoor. De politie deed de nodige vaststellingen voor de afhandeling van de zaak. (BBO)