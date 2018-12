Authentieke kerstsfeer in Stadsmuseum Leen Belpaeme

04 december 2018

Op zaterdag 22 december ademt het Stadsmuseum Oostende authentieke kerstsfeer tijdens Winter in het museum. Om 12 uur opent belleman Joris Goens, de recordhouder van het Belgisch kampioenschap Bellemannen, de deuren. Tot 18 uur ontpopt het achttiende-eeuwse herenhuis zich tot een sfeervol decor voor een winters programma voor jong en oud. Je kan er ondermeer gezellig tafelen volgens de aloude kersttraditie, er zijn Kerstgezangen met Oostendse roots, er is een winterse sneukelwandeling en een programma voor familie en kinderen. Dialectkenner Roland Desnerck brengt van 13.45 tot 14.30 uur en van 15.45 tot 16.30 uur een selectie Oostendse winterse liedjes, vaak eeuwenoude meezingers, uit de periode 1600 tot 1945. Peter Vanslambrouck zorgt voor de muzikale begeleiding. De activiteit Geërfd goed waarbij je je erfstuk kan laten schatten is al volzet. Afspraak in het Stadsmuseum Oostende, Langestraat 69. De toegang is gratis.