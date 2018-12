Astropolis zoekt extra sponsors: “150.000 euro nodig voor materiaal en personeel” Bouw Space Science Center moet binnen half jaar afgerond zijn Leen Belpaeme

19 december 2018

12u28 0 Oostende De bouw van Astropolis in Oostende is volop bezig. Eind mei of begin juni is de stad een attractie rijker. In dat ‘Space Science Center’, iets tussen een sterrenwacht en een ruimtevaartcentrum in, zal je kunnen kijken naar de zon, de maan, de kometen en planeten. Maar er komen ook expo’s, lezingen, workshops en activiteiten. Om dat te betalen zoeken de uitbaters in totaal 150.000 euro.

De bouw wordt gefinancierd door de stad Oostende, maar voor de invulling en uitbating wordt samengewerkt met Astropolis vzw (voorheen Astro Event Group vzw). Deze vereniging bestaat al meer dan vijftien jaar. Er werd anderhalf jaar nagedacht over het concept. “Er zal ook ruimte zijn voor lezingen, debatten, films, documentaires en planetariumvoorstellingen. In de polyvalente ruimte zijn er lessen, workshops en knutselactiviteiten gepland”, licht directeur Patrick Jaecques toe. Beneden in de grote hal is dan weer plaats voor tijdelijke, interactieve tentoonstellingen rond ruimtevaart, sterrenkunde of aanverwante thema’s. “In ons ‘Space Science Center’ zullen geregeld nieuwe tentoonstellingen op het programma staan. We zullen hiervoor vaak steun krijgen van universiteiten, onderzoeksinstellingen en zelfs ruimtevaartbedrijven. We willen ook breder gaan met thema’s, denk maar aan onderwerpen zoals het klimaat, robotica, lichthinder en zo meer.” Het gebouw krijgt ook een kleine cafetaria. Hier zullen ook bezoekers van het Groen Lint terechtkunnen.

Westtoer toont al interesse

Om het volledige programma te realiseren is de vzw Astropolis nog op zoek naar extra inkomsten en giften. “We hebben in totaal 150.000 euro nodig, maar het is geen gemakkelijke zoektocht. Grote bedrijven vragen altijd de boekhouding op om te kijken hoeveel bezoekers er de voorgaande jaren geweest zijn, maar dat kunnen we dus nog niet voorleggen. Bovendien bevinden we ons wat betreft subsidiëring en financiering vanuit de overheid in een moeilijke periode. Veel budgetten zijn opgebruikt en de nieuwe mandatarissen moeten nog beginnen”, licht Jaecques toe. Toch merkt de organisatie wel dat er al heel wat enthousiasme is. “Onder meer Westtoer toonde al interesse. Er zijn immers extra all-weather-attracties nodig aan de kust, en wij passen in dat plaatje.”

Fiscaal voordeel

De extra fondsen zijn niet alleen nodig voor de invulling van Astropolis, maar ook voor de aanwerving van personeel. “Met het geld willen we alles financieren, van telescopen tot tentoonstellingspanelen. We zullen ook zeker drie werknemers nodig hebben om het pand te beheren en de werking te laten draaien.” Er is nu wel een voordeel voor particulieren die willen sponsoren. “Zij kunnen nu een fiscaal attest krijgen waardoor ze voordeel doen bij het betalen van hun belastingen. We hopen zo extra sponsors aan te trekken.”