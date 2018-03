Artiesten The Crystal Ship nu al aan de slag FRONTMAN THE VAN JETS HANGT KIJKGAATJES OP IN CENTRUM LEEN BELPAEME

29 maart 2018

02u53 0 Oostende Het startschot voor kunstenfestival The Crystal Ship wordt officieel pas op 7 april gegeven, maar wie wil, kan nu al artiesten aan het werk zien in de binnenstad.

Het Franse duo Zoer x Velvet is al sinds zaterdag bezig aan een groot werk op Sporthal De Spui. Ze hebben zich laten inspireren door de tribune in een sporthal en maken een abstracte puzzel met opvallende oranje stoeltjes. Het werk is nu al een teaser voor de derde editie van het kunstenfestival.





Familiefoto's

Andere opvallende deelnemer dit jaar is Johannes Verschaeve, de frontman van The Van Jets met Oostendse roots. Het is de eerste keer dat hij beeldend werk maakt.





"Johannes had mij gecontacteerd met een conceptdossier en ik was onmiddellijk verkocht", vertelt Bjorn Van Poucke, curator van The Crystal Ship. Verschaeve maakte een 15-tal kleine kubussen met oude familiefoto's in verwerkt.





Het werk is getiteld Peep Hole.





"De bedoeling is dat ze op verschillende plaatsen in de stad worden opgehangen waardoor je kan binnengluren bij Oostendse familietaferelen. De kubussen worden niet op ooghoogte gehangen waardoor mensen moeite moeten doen om het te zien", aldus nog Verschaeve. De foto's zijn ook echt afkomstig van Oostendse families. "Ik had een oproep gedaan om oude familiealbums mee te nemen en daaruit heb ik een selectie gemaakt."





Grote namen

Er staan nog heel wat toppers op het programma.





"Etam Cru behoort tot wereldtop. We proberen hen al vier jaar te strikken en nu is het eindelijk gelukt. Ze komen uit Polen en maken fantasierijke muurschilderijen. Het heeft iets sprookjesachtigs", zegt Bjorn Van Poucke. Ook Icy & Sot zijn headliners. De broers uit Iran maken twee installaties die op het strand komen en in de vijver van het Leopoldpark. "Ze werken met sociale thema's en houden zo de vinger aan de pols. Zo hebben ze ooit een groot verfrommeld dollarbiljet gemaakt en in Wall Street geplaatst toen Donald Trump zijn Tax Cut aankondigde. Dat beeld is toen viraal gegaan." Bekend gezicht is dan weer Jaune. Zijn bekende gele vuilnismannetjes zullen dit jaar nog verder uitzwerven over de stad.





"Hij is zowat de mascotte van The Crystal Ship geworden. Ik krijg dagelijks aanvragen van mensen die een Jaune op hun gevel willen. Dit jaar zal ook OAKOAK kleine interventies doen. Hij gebruikt elementen uit de omgeving of speelt met bestaande gebreken zoals een barst in de straat."





Locaties

Er komen dit jaar onder meer werken op de gevel van C-Power, Ostend Hotel, De Lijn in de Nieuwpoortsesteenweg, Hotel Rubens, Tarwestraat 96, Orac, de achterzijde van Mordan, Ensorinstituut, Taboralaan 7 en Ron's Pub. Vanaf zaterdag is de kaart met de locaties van de kunstwerken online beschikbaar. Voor alle informatie kan je terecht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein of op www.thecrystalship.org.