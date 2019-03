Arno viert 70ste verjaardag in Kursaal Oostende Leen Belpaeme

15 maart 2019

14u24 0 Oostende Arno zal op de dag van zijn 70ste verjaardag op 21 mei optreden in het Kursaal van Oostende. De ticketverkoop voor het optreden van Arno start zaterdag 16 maart om 10 uur.

Arno is een pionier in onze Belgische rockgeschiedenis. Hits als ‘Oh La La La’, ‘Putain Putain’ en ‘Les Filles Du Bord De Mer’ zitten in ons muzikaal geheugen gegrift. Op 21 mei wordt de geboren Oostendenaar zeventig jaar en dat viert hij met een exclusief verjaardagsconcert in het Kursaal van Oostende. Het belooft een memorabele avond te worden waarbij al zijn grootste hits de revue zullen passeren. “We zijn er trots op dat we Arno hebben kunnen strikken voor een exclusief verjaardagsconcert in Oostende”, zegt burgemeester Bart Tommelein. Vijf jaar geleden was zijn verjaardagsconcert op nog geen twee weken tijd uitverkocht. Er werd toen nog een extra concert toegevoegd om aan de grote vraag te kunnen voldoen.

Gelijktijdig draagt de stad Oostende en Uitgeverij lannoo ook een boek op aan de Oostendenaar. ‘Oostende & Compagnie - Van Arno tot Zweig’ is een artistieke trip in het gezelschap van Léon Spilliaert en Hugo Claus, Leopold II en Cléo de Mérode, Henri Storck en Arno.

De ticketprijzen voor het concert variëren van 37 tot 47 euro. Het boek kost 15,45 euro en is vanaf 20 mei beschikbaar.