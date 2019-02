Arno, Dubbe, Serge Feys en Frank Vermang treuren om Willy Willy: “De Keith Richards van Oostende, zelfs van België” Oostendse muziekscene reageert op overleden muziekpionier Timmy Van Assche

14 februari 2019

17u51 0 Oostende De Oostendse muziekscene treurt om het overlijden van gitarist Willy Lambregt (59), beter bekend als Willy Willy. “Hij hielp mee de solocarrière van Arno lanceren”, vertelt muzikant Serge Feys. “Noem hem gerust de Keith Richards van Oostende, zelfs van België”, is auteur Frank Vermang duidelijk.

Frank Vermang lanceert deze lente zijn nieuwe boek ‘Oostende, rock & roll’ en schreef eerder onder meer een biografie van die andere Oostendse muzieklegende, Dubbe. “Willy was veertien jaar toen hij naar het toenmalige festival Kick in de Velodroom trok. Daar zag hij Frank ‘Dubbe’ Debaillie optreden met zijn groepje The Roots”, vertelt Vermang. “Het optreden leek nergens naar, maar er werd een indrukwekkende show opgevoerd. Zo werden er onder meer frisco’s in het publiek gegooid. Dat optreden is Willy altijd bijgebleven en uiteindelijk zou hij met Dubbe een muzikaal duo vormen, in navolging van Arno en Paul Decoutere. Ze waren de punkpioniers van Oostende en hij kreeg al snel de naam Willy Punk.” Hun stamcafé was Het Café, bekend als Bruxelles en nu café Stad Aalst nabij het Marie Joséplein. “Ze traden in het café op met de band Stagebeast, maar dat optreden liep volledig uit de hand. Zelfs het tramverkeer, dat voor de deur van de zaak passeerde, moest worden stilgelegd. Als publiciteit kon dat tellen, hé”, gaat Frank door. “Met de band Stagebeast, één van de eerste Oostendse en zelfs Belgische punkbands, haalden ze in 1979 de finale van Humo’s Rockrally. Alleen: Willy moest toen zijn legerdienst in Duitsland afwerken en was er niet bij. Stagebeast kreeg daarop zelfs een contract aangeboden voor de cultsingle ‘Belgium ain’t fun no more’, maar Willy was er niet van op de hoogte.”

“Link met Oostende bleef”

Uiteindelijk zou Willy naar Brussel verhuizen met zijn goeie vriend Dany Willems en meewerken met Arbeid Adelt!, Vaya Con Dios en natuurlijk The Scabs. “Veertig jaar terug had je geen internet, hé”, vervolgt Vermang. “Je moest in de juist cafés zitten en de juiste contacten hebben om te kunnen doorbreken. Pas op, Oostende had een belangrijke muziekscene, maar alle managers en platenfirma’s zaten in Gent, Antwerpen of Brussel. Maar ook al woonde hij in Brussel, de link met Oostende bleef. Hij bezat hier bijvoorbeeld een appartement. Kijk, Willy had een groot Keith Richards-gehalte. Zijn grote voorbeeld was ook de bassist van The Rolling Stones. Ja, noem Willy gerust de Keith Richards van Oostende, zelfs van België. Hij heeft hard geleefd – waar Willy was, zag je een sigaret – maar hij was een zeer zacht man.”

“Super gast”

Dubbe pikt in. “We bleven mekaar bellen, al speelden we een laatste keer samen in 2014. Hij was een super gast, een schitterend gitarist. Zijn eenvoud van gitaarspel benaderde de perfectie. We waren de eerste punkers van de streek, beïnvloed door onder meer New York Dolls. Ach, ik koester zo veel goeie herinneringen aan hem. Zo moesten we eens optreden op oudejaar in 1982. Maar om 23 uur zijn we in slaap gevallen en pas om 1 uur schoten we wakker. (lacht) Ja, dat optreden hebben we netjes gemist. En toen ik postbode was, moesten we hard lachen toen we mekaar tegen het lijf liepen: ik in m’n werkplunje op de fiets, hij al wandelend in zijn punkkostuum.”

“Arne mee lanceren”

Ook Serge Feys, toetsenist en muziekprogrammator in De Grote Post, kende Willy Willy zeer goed. “Toen TC Matic haar laatste album had uitgebracht, schreven Arno en ik aan enkele nummers voor zijn solocarrière. Voor het nummer ‘When rock lost the roll’ zochten we een gitarist voor een solo en kwamen we bij Willy uit. Wanneer we het nummer lieten horen bij platenmaatschappij Virgin, waren ze onder de indruk van het nummer en kreeg Arno een contract. Dus zo stond Willy mee aan de wieg van Arno’s solocarrière. Hij was ook regelmatig in Oostende te gast, zoals in 2015 met de muzikale eindejaarsspecial Hootenanny. Af en toe hebben we nog samengewerkt en mooie momenten meegemaakt op het podium en in de studio. Een weerzien was altijd leuk. Willy Willy heeft een palmares om u tegen te zeggen. Zijn overlijden is een groot verlies voor de Belgische muziek.”

“Lesbisch, net zoals ik”

Tot slot wil Arno een misverstand de wereld uit. “Met TC Matic brachten we in 1981 het nummer ‘Willie Willie’ uit. Daar werd een clip van gemaakt in Brussel, waarin heel wat vrienden van ons in meespeelden en dansten. Het is pas ná dat nummer dat Willy zijn bekende bijnaam heeft gekregen. Daarvoor was hij bekend als Willy Punk, hé. Eigenlijk ging het gelijknamige nummer van TC Matic over een homoseksueel – maar Willy Willy is geen homo, hé, maar net als ik lesbisch.” Wat de mooiste herinnering van Arno aan Willy is? “Daar kan ik onmogelijk op antwoorden. Ik heb veel flashbacks, maar ik zie alles als één geheel. Willy heeft zichzelf uitgevonden. Hij leefdezoals ‘rock ’n roll’ en dat zag je ook. Maar hij was wel voorbereid op wat er uiteindelijk ging gebeuren.”