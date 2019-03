Arno bezorgd over vals Twitter-account: “Hoe is zoiets mogelijk? Ik typ nog niet eens een e-mail” Timmy Van Assche

19 maart 2019

17u27 0 Oostende Rockster Arno heeft af te rekenen met een vals account op Twitter: @AHintjens. Bovendien probeert het account actief nieuwe volgers te ronselen. “Dit is ‘wicked’, gek: ik zit helemaal niet op ‘twitters’”, reageert de wereldvermaarde zanger.

Nepaccounts op sociale media zijn al langer een echte plaag. Bekende sporters, politici en muzikanten worden om de haverklap geconfronteerd met valse profielen op Twitter, Facebook en Instagram. Alleen is het opvallend dat gebruikers van Twitter kort na het bekendmaken van twee verjaardagsconcerten van Arno in het Oostendse Kursaal met een zekere @AHintjens in contact worden gebracht. Sommige gebruikers die het profiel volgen, maken gewag van vreemde chatberichten - spelfouten incluis - waarbij Arno zogezegd gratis tickets voor het optreden of gesigneerde foto’s weggeeft. Soms gaat het vrij ver en antwoordt het account dat hij “op zoek is naar een soulmate” gevolgd door nog meer ongein.

“Oude dinosaurus”

De echte Arno reageert op het valse account. “Enfin, ik vraag me af hoe zoiets mogelijk is. Ik heb mijn manager gecontacteerd en die onderzoekt nu de mogelijke stappen die we kunnen nemen. Dit kan niet, hé. Ik zit hoegenaamd niet op ‘twitters’. Ik ben een oude dinosaurus: ik ontvang bijvoorbeeld wel mails, maar heb nog nooit een e-mail opgesteld. Mijn management houdt zich wel bezig met sociale media, maar dit is duidelijk een vals profiel. Op dit moment zit ik met muzikanten in de studio en zelfs zij vinden dit gewoonweg ‘wicked’, te gek voor woorden.” Via Twitter kan het profiel alvast gerapporteerd worden als vals of ongepast.