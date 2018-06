Archieffoto's van de kust verzameld op één plek ONLINE BEELDBANK VOOR VERSCHILLENDE GEMEENTEN LEEN BELPAEME

26 juni 2018

02u33 0 Oostende Www.beeldbankkusterfgoed.be, daar vind je de nieuwe beeldbank die alle oude en nieuwere beelden van de archieven van Oostende, Middelkerke, De Haan én Blankenberge verzamelt. Ook verenigingen kunnen er hun foto's online zetten, zodat het grote publiek van al dat moois kan meegenieten.

Er zijn heel wat erfgoedverenigingen met unieke collecties foto's, maar het is jammer als niemand de foto's kan zien. Onder het motto 'bewaar het verleden, verrijk de toekomst' wil Kusterfgoed met een gloednieuwe Beeldbank alle oude beelden voor iedereen toegankelijk maken. "Via de Beeldbank zal het jarenlange werk van zowel de kustgemeenten als de verenigingen nu ook beschikbaar zijn voor het grote publiek", zegt Bart Plasschaert. Momenteel staan er op de Beelbank al zo'n 74.000 beelden, maar het werk is nooit af. "We hebben al een reeks affiches uit de Eerste Wereldoorlog uit De Haan online gezet, net als een uitgebreide selectie archieffoto's van Trammelant, dat dit jaar 40 jaar bestaat. Je vindt er ook al 400 Blankenbergse prentbriefkaarten met grotendeels dijk- en strandtaferelen. Ook Middelkerke levert heel wat inspanningen om haar collectie online toegankelijk te maken, we hebben al meer dan 100 dia's, een hele reeks prentbriefkaarten en enkele kustaffiches. 71.000 beelden komen van de beeldbank van Oostende", zegt Michel Landuyt, ondervoorzitter van Kusterfgoed.





Controle

De website is zo opgebouwd dat iedereen van thuis uit gemakkelijk beelden kan opladen. "De foto's die opgeladen worden op de Beeldbank worden eerst nog gecontroleerd door de mensen van Kusterfgoed en zullen dan pas online te raadplegen zijn. Op die manier is er een veiligheid ingebouwd", zegt Philip Konings, secretaris Kusterfgoed. "We vragen ook heel wat gegevens over de beelden die niet meteen zichtbaar zijn, maar die later wel kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek."





Vrijwilligers

Kusterfgoed hoopt dat de Beeldbank erfgoedverenigingen zal stimuleren om extra in te zetten op digitalisering. Erfgoedverenigingen kunnen gratis in de Beeldbank stappen. "Ze behouden de rechten op het beeldmateriaal en bepalen zelf op welke manier, onder welke voorwaarden en wanneer hun beelden online komen. Kusterfgoed zorgt voor het professioneel beheer en voor de technische en administratieve aspecten", zegt voorzitter Marleen De Soete.





Om de Beeldbank te doen groeien stelt Kusterfgoed in de komende maanden een vrijwilligersgroep samen die een opleiding zal krijgen om met de beeldbank aan de slag te gaan. Je kan de Beeldbank terugvinden op www.beeldbankkusterfgoed.be.