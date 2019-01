Archeologische vondsten doen driedelig woonproject langs Zilverlaan vertraging oplopen Timmy Van Assche

11 januari 2019

13u12 0 Oostende De plannen van de autoluwe woonwijk Stenehof, langs de Zilverlaan, loopt aardig wat vertraging op. In de gronden zouden archeologische relicten liggen en die moeten eerst in kaart worden gebracht.

De presentatie dateert al van februari 2017. Vlakbij Stene-dorp, aan de rand van sportpark De Schorre langs de Zilverlaan, zouden drie verschillende woonprojecten komen die aan mekaar worden geschakeld. Eerst is er het autoluwe woonproject van ontwikkelaar Condor, dat 65 woningen voorziet onder de noemer Stenehof: 25 zogenaamde ‘stapelwoningen’ of appartementen en 40 eengezinswoningen. In het midden ervan komt een gemeenschappelijke open ruimte, auto’s komen in een ondergrondse parking. Ten tweede zijn er vijftig sociale woningen van Woonwel. En als laatste voorziet de vzw Duinhelm een woonproject voor twintig mensen met een verstandelijke beperking. Elk van de drie projecten krijgen een derde van de site toebedeeld. “Tegen september 2017 zouden alle noodzakelijke vergunningen moeten in orde zijn, zodat er in 2018 kan gebouwd worden. In 2019 zal de hele site er al flink anders uitzien”, klonk het toen.

Loopgracht

Helaas lopen de projecten nu vertraging op door overmacht. Na het afnemen van bodemstalen en het trekken van sleuven, werden verkleuringen vastgesteld en duidt verder onderzoek op de aanwezigheid van loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog. “Niet verwonderlijk, want even verderop in Stene staat een bunker”, vertelt Koen De Merlier van bouwheer Condor. “Ook zouden er zich delen van oude landerijen van Stene in de grond bevinden. Er moet een nota worden opgeteld, die vervolgens bekrachtiging vereist, en archeologisch veldwerk worden uitgevoerd. Alles moet geïnventariseerd worden. Alles samen kan wel enige tijd in beslag nemen. Als de site wordt vrijgegeven, kunnen we bouwen. Het probleem is dat de vondsten zich bevinden op het stuk grond waar de sociale woningen worden gebouwd - niet waar wij Stenehof willen bouwen - maar dat voor het hele onderzoeksproject één nota werd ingediend. We hopen hoe dan ook dit jaar te kunnen bouwen.”

