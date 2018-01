Archeologisch onderzoek gaat aanleg evenementenweide vooraf 27 januari 2018

03u49 0 Oostende Langs de Duinkerkseweg wordt momenteel archeologisch onderzoek gevoerd. Kranen trekken diepe, brede sleuven en vervolgens moet onderzoek aantonen of er al dan niet waardevolle historische elementen onder de weidegrond zitten.

Het onderzoek gaat de aanleg van de al jaren aangekondigde evenementenweide vooraf. Indien het onderzoek niks bijzonder aan het licht brengt, kan dit (voor)jaar nog gestart worden met de aanleg van de site. "Er wordt een platform in beton gegoten om er een podium te kunnen plaatsen. Verder moeten kabels voor elektriciteit en afvoer in de grond worden gestopt. De site krijgt ook fietspaden met stevige (onder)funderingen", duidt Eli Devriendt van de dienst openbaar domein. "Toch wil ik de titel 'evenementenweide' nuanceren.





Eigenlijk is dit een volledig nieuw stadspark in Mariakerke van 13 hectare. Vergelijk het met een Engelse 'green', een grote groenzone waar je kan picknicken of een balletje trappen. Er is de capaciteit om grote events te organiseren (zo'n 80.000 man, red.), maar dit zal niet meer dan één keer per jaar gebeuren. Ook het Leopoldpark en Maria-Hendrikapark vormen al langer het decor voor events, zoals Theater Aan Zee. Toch staat de groene beleving voorop."





Aanpalend wordt in maart gestart met de bouw van sterrenkundig centrum Astropolis. De bouwvergunning hiervoor is a sinds 2015 binnen. Het archeologisch onderzoek staat los van de Astropolis. (TVA)