Arbeidsongeval op werf commissariaat 08 mei 2018

Op de werf van het nieuwe politiecommissariaat in de Lijndraaiersstraat is gisterenmorgen rond 8 uur een arbeidsongeval gebeurd. Een 48-jarige man viel in een bouwput van een stelling naar beneden. De man raakte lichtgewond en kon niet op eigen houtje uit de bouwput klimmen. De brandweer bracht de man naar boven met behulp van de torenkraan en een brancard. (BBO)