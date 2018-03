Arbeidsongeval bij renovatie staketsel 07 maart 2018

Bij de renovatie van het staketsel in Oostende is gisterenmiddag rond 12 uur een arbeidsongeval gebeurd. De firma's Van Huele en Soetaert waren er bij laag water bezig met de steunpalen te vervangen, met behulp van een kraan. Toen de kraan een paal uit de grond trok, brak deze af. Een arbeider schrok en viel op de grond. Een andere arbeider raakte gewond aan het gezicht doordat hij een stuk hout, dat aan de paal bevestigd was, tegen het gezicht kreeg. De hulpdiensten gingen massaal ter plaatse en brachten de slachtoffers over naar het ziekenhuis. Niemand liep uiteindelijk levensgevaarlijke verwondingen op en een van de arbeiders kon het ziekenhuis intussen verlaten. Het arbeidsauditoraat van Brugge bevestigt het ongeval. Er werd ter plaatse onderzoek gedaan naar de omstandigheden. Intussen is de werf vrijgegeven en kan verder worden gewerkt. De eerste fase van de renovatie van het staketsel zal tegen deze zomer klaar zijn. (BBO)