Arbeider zwaargewond na ongeval op werf 23 februari 2018

02u42 0

In Oostende is rond 16 uur een bouwvakker zwaargewond geraakt na een ernstig arbeidsongeval op een werf langs de Albert I-Promenade. "Er waren enkele panelen losgekomen en die vielen op het been van het slachtoffer. De man liep een open beenbreuk op en had ernstige rugklachten. Om verdere letsels te voorkomen, hebben we het risico niet genomen om de man via de trap te evacueren. Het klimteam van Brandweerzone 1 kwam ter plaatse en hief het slachtoffer met behulp van een draagberrie en een katrol verticaal naar boven. De man werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht", zegt brandweerkapitein Philip Recour. Er is geen levensgevaar. De werf, waar bouwfirma Van Huele aan het werk is, ligt voor onbepaalde tijd stil. (BBO)