Arbeider zwaargewond, buren geëvacueerd BETONPLAAT STORT NEER: BEWOONSTER KAN NIET TERUG NAAR HUIS BART BOTERMAN

22 maart 2018

02u51 0 Oostende In de Nieuwpoortsesteenweg is gisteren rond 14 uur een Portugese arbeider zwaargewond geraakt tijdens het plaatsen van een betongewelf. De betonplaat begon te schuiven en stortte neer op het dak van een aanpalend huis, terwijl de arbeider op een dakterras terechtkwam.

Het zware arbeidsongeval gebeurde nadat een bouwfirma met behulp van een torenkraan een betonnen vloerplaat plaatste op twee nieuw gemetste muren op de zesde verdieping van een appartementsgebouw in aanbouw. De vloerplaat begon, nadat die werd losgemaakt van de kraan, te schuiven. Een steunmuur brak en de betonplaat kwam terecht op het dak van de woning aan de rechterkant van de ruwbouw, met zware schade tot gevolg. De Portugese bouwvakker stond bovenop de betonplaat op de zesde verdieping en viel naar beneden, op het dakterras van de woning aan de rechterzijde.





"Bij aankomst sloten we de werf af en evacueerden we het slachtoffer met behulp van onze ladderwagen. De man kon weliswaar rechtstaan tijdens zijn evacuatie, maar was toch zwaargewond. Hij werd meteen naar het ziekenhuis overgebracht. Vervolgens betraden we de getroffen woning om te zien of er binnen slachtoffers waren gevallen. Er was gelukkig niemand aanwezig in het huis. Gezien de stabiliteitsproblemen van de gebroken muur bovenop de ruwbouw, besloten we om ook de woning aan de linkerkant te ontruimen. Daar waren drie personen aanwezig", vertelt brandweerluitenant Francis Vermote. De politie had de Nieuwpoortsesteenweg tussen de Torhoutsesteenweg en de Maria Theresiastraat intussen afgesloten. Heel wat voorbijgangers stonden van achter het politielint te kijken wat er gaande was.





Menselijke fout?

Het slachtoffer liep enkele breuken en kneuzingen op. "Maar gezien de omstandigheden van het ongeval, kon het nóg erger zijn afgelopen", weet Filiep De Ketelaere van het arbeidsauditoraat in Brugge. "Er zijn experten aangesteld om de precieze oorzaak van het ongeval te achterhalen, zowel uit technisch als menselijk oogpunt. Dat laatste komt vooral neer op de vraag of er menselijke fouten zijn gemaakt. Ook Toezicht Welzijn op het Werk is aangesteld om de arbeidsomstandigheden en de juiste naleving van de veiligheidsvoorschriften te achterhalen", aldus De Ketelaere.





Instortingsgevaar

Enkele uren na het ongeval, na de vaststellingen van de experten, werd de gevallen betonplaat verwijderd vanop het dak van de getroffen aanpalende woning. Ook de muur die deels afbrak, werd verwijderd op bevel van politie en brandweer gezien het instortingsgevaar. Alle bewoners van de aanpalende huizen konden gisteravond terug naar huis, uitgezonderd de bewoonster van het getroffen dakappartement. "De vrouw werd aan een onderkomen geholpen door de Dienst Wonen van de Stad Oostende", reageert Carlo Smits van de lokale politie Oostende nog. De zaak wordt zeker een zware verzekeringskwestie.