Appartementsgebouw ontruimd door brand 17 juli 2018

02u37 0 Oostende In Oostende brak gisteren rond 12.30 uur brand uit in een appartementsgebouw langs de Elisabethlaan, vlak bij de Vredestraat.

Het vuur ontstond door een defect in een verwarmingsinstallatie, in een bergingsruimte van een appartement op de tweede verdieping. Dat ging gepaard met een ontploffing en zorgde voor hevige rookontwikkeling. "Er vielen geen gewonden. Vijftien bewoners van het gebouw brachten zichzelf in veiligheid toen de brand uitbrak. Wij hebben een minder mobiele bejaarde dame naar buiten begeleid en begonnen meteen met het blussen van het vuur", zegt brandweerluitenant Philip Recour. De Elisabethlaan bleef anderhalf uur volledig afgesloten voor het verkeer. "De brand bleef beperkt tot de bergingsruimte. Daar is de schade vrij groot. We konden voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het appartement in kwestie is wel tijdelijk onbewoonbaar", aldus Recour. Een team van Eandis kwam ter plaatse om herstellingen aan de nutsvoorzieningen uit te voeren en de oorzaak te controleren. De bewoners van de andere appartementen mochten na een uurtje terug naar binnen. De Elisabethlaan was omstreeks 14 uur opnieuw toegankelijk. De bewoner van het getroffen appartement zal kortstondig een nieuw onderkomen moeten zoeken.





(BBO)