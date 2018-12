Appartement onbewoonbaar na keukenbrand Bart Boterman

12 december 2018

16u09 5 Oostende In een flat in de Oude Molenstraat in Oostende, een zijstraat van de Torhoutsesteenweg, heeft deze namiddag een zware keukenbrand gewoed. Er vielen geen gewonden, maar het appartement is onbewoonbaar verklaard.

Volgens de brandweer, die om 13.50 uur werd opgeroepen, is het vuur ontstaan rond het fornuis van het appartement op de bovenste verdieping van het rijhuis. De vlammen sloegen al snel over naar de keukenkasten. Een vergeten en bijgevolg oververhitte frietpot lag aan de oorzaak van de brand.

“De bewoners konden op eigen houtje ontkomen en bleven ongedeerd. Ook de andere bewoners van het gebouw waren tijdig buiten. Het vuur was na een kwartier onder controle, maar de schade in de keuken is groot. De brand veroorzaakte een hevige rookontwikkeling, waardoor ook de woonkamer en de andere delen van het appartement getroffen zijn door rookschade”, aldus brandweerkapitein Dries Van der Veken. De brandweer ventileerde het appartement nog na het blussen en voerde ook CO-metingen uit.

Het appartement is tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Er wordt momenteel samen met de Dienst Wonen van Stad Oostende gekeken voor een oplossing. De andere appartementen van het gebouw zijn wel nog bewoonbaar.