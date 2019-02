App ‘Too good to go’ ook in regio Oostende succes: “Allemaal steentje bijdragen in strijd tegen voedselverspilling” Timmy Van Assche

28 februari 2019

12u56 0 Oostende Sinds juni is de app ‘Too good to go’ ook in Oostende actief. Meer dan vijftig horeca- en handelszaken bieden producten en gerechten spotgoedkoop aan, die anders na sluitingstijd zouden worden weggegooid. “

Het principe achter ‘Too good to go’ is eenvoudig: handelaars, cafés en restaurants bieden aan het einde van de dag hun niet-verkochte producten of restjes te koop aan op de gratis app. Voor een prijsje kunnen gebruikers van de app de maaltijd dan ophalen. Zo belandt er geen voedsel in de vuilbak en verdient de handelaar ook nog een centje. Volgens initiatiefnemers Jonas Mallisse en Jeff Cornelis wordt in België alleen al 3,5 miljoen kilo voedsel verspild. “Al het water, de nodige landbouwgrond, arbeid en het vervoer dat nodig is om dat eten te produceren, brengt ook schadelijke gevolgen met zich mee. Zo is verspilling verantwoordelijk voor 8 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot”, laat het jonge bedrijf weten.

“Iéts doen tegen verspilling”

De afgelopen maanden sprongen steeds meer handelaars en horecaondernemers op de kar, zo ook in Oostende. In de stad zelf tellen we op de app zo’n dertig deelnemende zaken. “Wij zijn al deelnemende partner sinds de opstart in juni”, vertelt Bert Vanheuverzwijn van bagelsalon Sanseveria in de Wittenonnestraat. “We moeten allemaal iéts doen tegen de vele voedselverspilling. Ongeveer twee keer per week biedt ik tegen 3,99 euro een ‘restje’ aan, zoals een quiche, taartje of bagel. Onlangs bood ik nog wat guacamole aan. En altijd vliegen mijn aanbiedingen razendsnel de deur uit. De app kent een zeer groot succes en extra publiciteit is zelfs niet meer nodig. Wat ook opvalt: wie om een maaltijd of gerechtje komt, brengt zelf een pot, doos of zakje mee.” Ook het andere filiaal van Bert in Brugge, neemt aan de app deel. “Eigenlijk twijfelde ik geen moment om aan dit project deel te nemen. De achterliggende gedachte is namelijk zo belangrijk.”

“Vuilniszak per maand uitgespaard”

Even verderop bij Oode, in de Aartshertoginnestraat, kent de app veel navolging. Maaike Boury biedt er koffie, thee, verse sapjes, mueslirepen, muffins en lekkere taarten aan. “Ook ik ging al snel in zee met de app en biedt elke dag iets anders aan voor 4,59 euro. Ik opteer toch vaak voor iets hartigs. Omdat de bestellingen in de late namiddag worden opgehaald, ga ik ervan uit dat mensen het gebruiken als avondeten. Naast quiches of koffiekoeken geef ik soms ook verse vruchtensappen mee, die toch wel erg gebonden zijn aan een versheiddatum. Koffie meegeven, zal dus niet lukken. Het valt me op dat veel gebruikers van de app geen vaste klant zijn, maar zo wel kennismaken met mijn zaak. En vooral: ik merk dat ik per maand toch één vuilniszak met restjes uitspaar - een belangrijk detail.” In vishandel Vispaleis in de Alfons Pieterslaan gaan ze nog een stapje verder. “Onze aanbiedingen bieden we niet op de vervaldag zelf, maar zelfs een dag eerder aan. Ze zijn echt razendsnel de deur uit”, stellen uitbaters Steve en Brenda Eyland, die op de app producten aanbieden aan 3,59 euro. Ook horecazaken staan ook supermarkten als Carrefour, Delhaize en Spar op de app. En in buurgemeenten Oudenburg, Gistel, Koekelare en Middelkerke staan er handelaars aangeduid, wat het aantal deelnemers in de brede regio boven de vijftig tilt.

Groeimogelijkheden

In een jaar tijd werden in totaal 250.000 maaltijden gered in België. “Wat betreft Oostende zijn er sinds de opstart in juni toch 5.000 maaltijden gered”, zegt Jonas Mallisse van ‘Too good to go’. “Je moet de cijfers evenwel in perspectief plaatsen. In Brugge werden bijvoorbeeld 10.000 maaltijden afgehaald, in Kortrijk zo’n 7.000. Maar daar zijn we al sinds mei actief. Hoe dan ook zijn we tevreden over de resultaten in Oostende en liggen er nog groeimogelijkheden. Met onze app, de handelaars en gebruikers doen we daadwerkelijk iets aan het klimaatprobleem. Bovendien verdienen handelaars nog een centje aan een product dat anders in de vuilnisbak vliegt. Trouwens, onderzoek geeft aan dat 91 procent van de gebruikers stelt als volwaardige klant te willen terugkeren naar de zaak waar ze via de app een maaltijd hebben afgehaald.”