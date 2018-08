App tegen voedselverspilling gelanceerd in Oostende 11 augustus 2018

02u46 0

Too Good To Go, de app die voedselverspilling tegengaat, is nu ook beschikbaar in Oostende. Je kan al bij 20 handelaars terecht die hun overschotten verkopen aan een lagere prijs, om hun verse producten aan het einde van de dag te redden van de vuilnisbak. Too Good To Go wil een deel van de oplossing zijn binnen de huidige milieuproblematiek. Dat doet ze met ondertussen meer dan 400 zaken in 12 grote steden. Zowel plaatselijke supermarkten, restaurants, grootkeuken, bakkerijen, vishandelaren, traiteurs als bloemenwinkels en hotels schreven zich in.





In Oostende kunnen klanten vanaf nu overschotten redden bij een aantal grotere spelers, maar evengoed bij lokale handelaars. Onder meer Panos, Baristas N°75, The Noodlebar, Hotel Mercure, Oode, Villa Borghèse en Belle de Jour zijn al aangesloten. "We doen mee omdat het een zonde is om 's avonds taarten of ontbijtkoeken weg te moeten gooien. Op deze manier kunnen we er iemand nog gelukkig mee maken voor een zacht prijsje", vertelt Martine Vandekinderen.





Het systeem werkt als volgt: de consument vindt via de app zaken in de buurt die hun overtollige maaltijden aanbieden. Hij plaatst de bestelling, betaalt via de applicatie en haalt zijn of haar geredde portie op in de zaak met eigen verpakking. Wat erin zit, is afhankelijk van wat er die dag overblijft.





(LBB)