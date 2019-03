Apero Fish Palace ontruimd na brandje: “Om 18 uur opnieuw open” BBO

04 maart 2019

16u27 0 Oostende In viswinkel en -restaurant Apero Fish Palace in de Nieuwstraat in Oostende is maandagnamiddag een brand uitgebroken door een kortsluiting. Er waren in totaal een tachtigtal personen aanwezig. “Gelukkig is dit niet erger afgelopen. We zijn volop aan het poetsen om rond 18 uur opnieuw open te doen”, zegt zaakvoerder Hans Desaever.

De brand van iets over 14 uur werd veroorzaakt door een kortsluiting in de elektriciteitskast in de keuken. Het ging gepaard met enige rookontwikkeling. “De aanwezige klanten zijn rustig gebleven en iedereen is meteen naar buiten gegaan”, getuigt de zaakvoerder. De brandweer kwam ter plaatse en de brand was snel onder controle. “Ze zijn onmiddellijk gestart met het ventileren van onze zaak om de rook buiten te krijgen. De schade leek ogenschijnlijk minimaal, maar in horecazaak moet alles volledig in orde zijn. We zijn met andere woorden volop aan het poetsen. Het is de bedoeling om rond 18 uur opnieuw te openen”, aldus Desaever.