Anthony De Zutter is nieuwe sterke man bij Open Vld Bredene 01 augustus 2018

Anthony De Zutter wordt de eerste liberaal op de kartellijst met NV-A in Bredene.





"Ik ben iemand die het nieuws in het algemeen en de politiek in het bijzonder met meer dan gewone interesse volg. Ook in Bredene volg ik het reilen en zeilen van de politiek op de voet. Ik ben papa van twee jonge kinderen. Dan is het logisch dat je bezorgd bent over hun toekomst. Bredene is een fantastische gemeente. Er is de voorbije legislatuur degelijk werk geleverd, maar een extra liberale toets is nodig. Je kan dat aan je keukentafel tegen je vrouw zeggen of je kan de strijd aangaan", stelt Anthony.





Anthony De Zutter is advocaat en bouwde samen met zijn partner Kathleen Verbiest een succesvol kantoor uit. Voorzitter Ann Bryon is trots op haar nieuwe aanwinst. "Met Anthony halen we een klasbak in huis. De vorige legislatuur mochten we Louis Van Bellegem verwelkomen. Louis wordt nu lijstduwer. Hij wil op deze manier jongere krachten kansen geven."





