Ann Coucke nieuwe uitbater van Hotel Le Parisien: “Nog op zoek naar team om succesverhaal te schrijven” Leen Belpaeme

18 maart 2019

18u06 0 Oostende Hotel Polaris heet nu Hotel Le Parisien en heeft met Ann Coucke een nieuwe uitbater. Coucke was al actief in de hotelsector als manager van het Acces hotel. Het hotel ligt op de Groentenmarkt en is een beschermd herenhuis.

Ann Coucke heeft al een pak ervaring in de hotelsector. Ze werkte al in hotel Lido (nu Mondo), hotel Albert II en tot eind 2018 was ze hoteldirecteur in Acces Hotel. Na de overname door C-Hotels was ze op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die vond ze als nieuwe uitbater van Hotel Le Parisien. Het hotel heeft 24 kamers. “Het interieur werd volledig vernieuwd en straalt warmte en gezelligheid uit”, vertelt Coucke. “Ik neem de uitbating van hotel Le Parisien en de ontbijtbistro volledig op mij. Ik ben daarvoor nog op zoek naar een team dat even gedreven is als ik om er elke dag voor te gaan. De bistro wordt een ontbijtruimte die ook open zal zijn voor niet-gasten. Ik wil gaan voor kwaliteit en topservice aan betaalbare prijzen. Dankzij mijn jarenlange ervaring op de werkvloer, dicht bij de gasten, kan ik perfect inschatten hoe ik hotel Le Parisien nog meer op de kaart kan zetten.”