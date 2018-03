André Baert sluit zich aan bij Groen 23 maart 2018

De bekende Oostendse kunstkenner André Baert (64) is kandidaat voor Groen voor de gemeenteraadsverkiezingen. André is medestichter van Kunstkring De Peperbusse, al 30 jaar een begrip in Oostende met meer dan 330 exposities. Hij is ook een veelgevraagd gids in verschillende kustgemeenten en is gespecialiseerd in filosoferen met kinderen en jongeren over kunst. Daarnaast stelt Groen ook Saartje Decaluwé (18) voor. Zij is student aan de Universiteit Gent en een enthousiast jeugdwerkster. Ze zit in de jeugdraad en is nu al bestuurslid van De Grote Post. (LBB)