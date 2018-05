Amusefoods richt zich met kroketten op mensen met glutenallergie 31 mei 2018

02u54 0 Oostende Arne Trybou en zijn vriendin Margaux Couvreur maken met Amusefoods glutenvrije kroketten. Hun bedrijf werd recent door het Economisch Huis erkend als innovatieve starter en kreeg hiervoor een subsidie van 20.000 euro.

"De keuze om glutenvrij te produceren vloeit voort uit het feit dat enkele van onze vrienden kampen met een intolerantie en allergie", legt Arne Trybou uit. Daardoor kennen ze de ongemakken die daarmee gepaard gaan. Ze produceren zowel ambachtelijke kaas-, kip- als garnaalkroketten. De slogan van deze innovatieve starter is dan ook klaar en duidelijk. "Eten met intoleranties moet vooral leuk en lekker blijven. Onze kroketten zijn 100 procent glutenvrij, zonder compromissen op smaak. Zo lekker dat iedereen, glutenintolerant of niet, er ten volle van geniet", zegt Arne nog.





Momenteel is de kleinhandel, zoals slagerijen en speciaalzaken, de grote afnemer. De focus zal in de toekomst gericht zijn op retail en export. "In de toekomst willen we het gamma ook uitbreiden met vis-, vlees-, en groentekroketten. Die laatste komen rechtstreeks van het veld. De familie Trybou baat namelijk een groot groente- en tuinbouwbedrijf uit in de streek. Ze willen in de toekomst ook lactosevrij gaan produceren.





Het bedrijf is gevestigd in 't Werkpand in Oostende, al is het atelier nu nog in Gistel. "Op termijn is het de bedoeling om volledig naar Oostende te komen", stelt Arne Trybou.





Aankopen kan via https://nl.ulule.com/amusefoods/





(LBB)