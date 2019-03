Amokmakers opgepakt in Casino van Oostende JHM

02 maart 2019

18u17 0

De politie moest zich vrijdagnacht rond 2.30 uur naar het Casino van Oostende op het Monacoplein begeven omdat twee mannen binnen voor de nodige heibel zorgden. Het bleek om twee Nederlanders te gaan die het in de speelzaal te bont hadden gemaakt en in bedwang moesten gehouden worden door het veiligheidspersoneel. De politie nam daarna over en boeide de twee Nederlanders. Ze bleken onder invloed te zijn en werden opgesloten in de politiecel om te ontnuchteren. Ze kregen nadien een PV mee naar huis.