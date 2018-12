Amelie Albrecht, winnares Humo’s Comedy Cup, komt naar Chambres d’O Timmy Van Assche

13u53 1 Oostende Met Amelie Albrecht weet huiskamerfestival Chambres d’O eind januari nog een mooie naam te strikken: Amelie Albrecht. Ze won onlangs de prestigieuze Humo’s Comedy Cup.

Tijdens Chambres d’O staat Albrecht samen met Steven Mahieu op de planken. Mahieu is al langer bezig in het wereldje, Albrecht nog maar een jaar. Toch won ze vorige week Humo’s Comedy Cup, voor veel talenten de springplank naar een mooie carrière. Zo volgt Amelie (25) Jens Dendoncker op, die geëerd werd voor het tv-programma ‘Hoe zal ik het zeggen’. Eerder dit jaar won ze ook al de juryprijs op de Commeere Comedy Cup. “Ze weet te charmeren met een zeker ‘je-m’en-foutisme’ en een flinke dosis zelfrelativering”, laat de festivalorganisatie weten. Chambres d’O is al enkele jaren een verademing in het cultuurlandschap en biedt muziek, theater, dans, circus, comedy, literatuur en beeldende kunst aan in kleine zaaltjes of bij mensen thuis. Het meetingpoint bevindt zich in de Kunstencampus Aan Zee in de Ieperstraat 35. Chambres d’O vindt plaats in het weekend van 26 en 27 januari. Meer info op www.chambresdohuiskamerfestival.be.