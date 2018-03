Ambiance tijdens 23ste Zilverrock 13 maart 2018

Zilverrock is ondertussen een klassieker geworden in Oostende. Gisteren verzamelden opnieuw heel wat mensen in het Kursaal van Oostende voor een goedgevuld programma tijdens de 23ste editie. Het was dit jaar een Best of- edition van het seniorenmuziekfestival.





Er werd uit artiesten uit de voorgaande edities gekozen wie de mensen nog eens terug wilden zien. Aki Bollino mocht openen. Hij won zowel de publieksprijs als de prijs van de jury tijdens 'Zilvertalent'. Op het programma stonden daarna nog Alex en Rudi, Willy Sommers en The Great Pretenders. De linedancers van De Schelpe stonden in voor de opwarming van het publiek en Tjeppen en Pulle van de Ostendsche Revue waren opnieuw van de partij voor de presentatie.





(LBB)