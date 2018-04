Amadeus op Visserskaai eivol op opening 25 april 2018

De populaire keten Amadeus opende gisteren zijn nieuwste vestiging op de Visserskaai in Oostende.





De zaak zat meteen vol. Amadeus, waar je spareribs à volonté kan smullen, heeft nu 12 vestigingen. Het restaurant heeft onderdak gevonden op de hoek met de Cirkelstraat. Hier waren vroeger restaurants Chez Nous en 't Boothuis en om de hoek Au Fondue gevestigd. "Wij hebben er één grote zaak van gemaakt. We starten met 90 zitplaatsen om dan tegen het zomerseizoen uit te breiden naar 200 plaatsen. We hebben het personeel al opgeleid, maar we starten rustig tot ze alles onder de knie hebben. We werken met 8 tot 12 mensen en in de zomer gaat dat zeker naar 15 personeelsleden", vertelt Klodjan Zugu, de manager van Amadeus. De eerste eters waren alvast tevreden. "We zijn al een paar keer in de zaak in Gent en Antwerpen geweest. Nu er dicht bij huis ook een Amadeus opent, is het logisch dat we eens komen proeven", vertellen Jonas, Gianni, Robbe, Axel en Tibau uit Oostende. Het gezelschap liet de ribbetjes smaken. "Ook de inrichting is tof. We zullen zeker terugkomen."





Foto Leen Belpaeme (LBB)