Alweer prima jaar voor internationale luchthaven 02u33 0 Oostende In 2017 verwelkomde de internationale luchthaven van Oostende ruim 365.000 passagiers. Dat zijn er minder dan in het uitzonderlijke jaar 2016, maar de eindbalans blijft positief.

Vorig jaar telde de luchthaven van Oostende-Brugge 365.345 vertrekkende en landende passagiers, een daling van zestien procent in vergelijking met 2016. Toen kreeg de luchthaven evenwel 120.000 extra passagiers over de vloer in de nasleep van de aanslagen op de luchthaven van Zaventem. "Als je die extra passagiers niet zou meetellen, zouden we een stijging noteren van vijftien procent tegenover 2016", laat luchthavendirecteur Marcel Buelens weten. In 2015 werden 276.027 passagiers verwelkomd. De stijgende trend zet zich dus verder. "Steeds meer reizigers kiezen ervoor om vanuit Oostende te reizen en zien de voordelen van de regionale luchthaven in." Augustus 2017 was een absolute topmaand met 54.390 passagiers. Deze zomer introduceert luchtvaartmaatschappij TUI fly vier nieuwe bestemmingen: het Egyptische Sharm el Sheikh en Hurghada, het Griekse Corfu en Tunesische Djerba. Dit brengt het totaal aantal bestemmingen op 25.





Cargo

Op vlak van cargo kent de luchthaven een groei van 5 procent tegenover 2016, goed voor 23.369 ton vracht.





Ook hier zet de stijging zich voort: in 2015 werd slechts 16.842 ton vracht behandeld. "Ook op vlak van cargovluchten zien we dat er steeds meer vraag is van verschillende vrachtvervoerders om de luchthaven te gebruiken als alternatief voor overbelaste luchthavens als Schiphol, Luik en Zaventem", vervolgt Buelens. "Wat betreft 'general aviation' (zakenvluchten, privé- en chartervluchten, red.) is bedrijf NSAC begonnen met de bouw van een business terminal. Het zal de privé- en zakelijke vluchten een nieuwe impuls geven." De nieuwe terminal opent begin volgend jaar. In 2017 merkte de luchthaven in totaal 22.708 vliegbewegingen op. De luchthaven stelt 109 mensen tewerk.





(TVA)