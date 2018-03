Alweer andere bordjes in alle straten 8.000 STUKS DIENEN VOOR NIEUWE HUISSTIJL STAD LEEN BELPAEME

02 maart 2018

02u53 0 Oostende Oostende vernieuwt - net zoals vier jaar geleden - opnieuw alle straatnaamborden. Dat gebeurt omwille van de nieuwe huisstijl van de stad. Het eerste van 8.000 stuks - kostprijs: 40.000 euro - is gisteren bevestigd in de Kapellestraat. Het zal zeker een jaar duren vooraleer alle 750 straten aan bod zijn gekomen. De oude bordjes worden verloot onder de bewoners.

Nog geen vier jaar geleden werd op dezelfde plaats ook al een nieuw bordje voorgesteld, toen in het teken van een netheidscampagne. Ondertussen pakte de stad weliswaar uit met een andere huisstijl en een nieuw logo, terwijl de oude bordjes nog het vroegere logo bevatten. Er werd nu gekozen voor een strakke lay-out. "In het centrum van de stad krijgen de straatnaamborden een blauwe achtergrond en witte letters. In de andere wijken hebben ze een witte achtergrond met blauwe letters. Op die manier wordt het centrum zichtbaar onderscheiden van de andere wijken, maar wordt de uniformiteit per wijk wel bewaakt", zegt schepen Jean Vandecasteele (sp.a).





5 euro

Er worden in totaal zo'n 8.000 bordjes gemaakt in het Grafisch Atelier van de stad. Die dienen voor ongeveer 750 straten. Dit is een raming, want sommige straten hebben slechts twee borden nodig, andere en langere straten kunnen er acht of meer hebben. De kostprijs komt neer op 5 euro per straatnaambord. "De dienst Openbaar Domein zal het komende jaar alle bordjes vervangen in verscheidene fasen. Om te beginnen, zullen in elke wijk in Oostende enkele straten een nieuw naambord krijgen. Daarna komen de andere straten aan de beurt tot alle borden in de hele stad hernieuwd zijn", aldus Vandecasteele.





Wedstrijd

In het verlengde van de nieuwe huisstijl krijgen ook alle stadsgebouwen een andere uniforme signalisatie. Op die manier is voor alle panden duidelijk dat ze een gebouw van de stad zijn. Dit project past in het bredere beeldkwaliteitsplan voor Oostende.





Nieuw is dat de oude straatnaamborden worden bijgehouden en later verloot onder de bewoners van die bewuste straten. Wie interesse heeft om zo'n straatnaambord te winnen, kan zijn of haar naam en adres opgeven bij de dienst Openbaar Domein. "We verkopen de bordjes bewust niet, omdat ze anders alleen zouden belanden bij mensen die het kunnen betalen", licht schepen Jean Vandecasteele toe.