Allie en Mathis zijn nieuwjaarsbaby's 02u43 0 Benny Proot Nele Hoorne (33) met baby Mathis (3,415 kilo, 50,5 centimeter, geboren om 22.58uur). Oostende Op nieuwjaarsdag zagen twee bloemen van kindjes het levenslicht.

In het Henri Serruysziekenhuis zag Allie het levenslicht om 15.56 uur. Het meisje, 2,9 kilogram voor 47 centimeter, is al het derde kindje voor mama Silke Deschepper en Andy Schaep. Het koppel uit Torhout heeft met Soren en Ferre een tweeling van 3 jaar.





Benny Proot Silke De Schepper (24) en Andy Schaep (26) met baby Allie (2,929 kilo, 47 centimeter, geboren om 15.56uur).

Iets vroeger

Ook Mathis mag zich een nieuwjaarskindje noemen. De kleine werd geboren om 22.56 uur, weegt 3,4 kilo en is 50,5 centimeter groot. Voor mama Nele Hoorne en papa Bjorn Ester, uit Lombardsijde, is het hun tweede kindje. Ze hebben met Merel al een dochter van 12 jaar. Zowel Allie als Mathis kwamen ietsje vroeger ter wereld dan gepland. Dit jaar zal het Serruysziekenhuis overigens haar bevallingsafdeling renoveren. "Hiervoor trekken we 400.000 euro uit. Zowel het bad om onder water te bevallen als de eigenlijke bevallingsruimte krijgen een opfrisbeurt. Mensen komen van over heel de provincie naar Oostende om te bevallen. We moeten er dan ook voor zorgen dat dit in de meest aangename omstandigheden gebeurt", zegt Vanessa Vens van de raad van bestuur van het ziekenhuis. (TVA)