Allemaal samen op ontdekking door het museum Leen Belpaeme

07 maart 2019

17u49 0 Oostende In Mu.Zee kon een diverse groep van zowel gezinnen met kinderen als mensen met een beperking een bezoek brengen aan het museum. Mu-zee-um werkte een inclusieve belevingstocht uit gevolgd door een atelier waarbij de deelnemers zelf creatief aan de slag konden. Ontdekking stond voorop, maar ook de kruisbestuiving tussen de verschillende doelgroepen.

Met kinderen een museum bezoeken blijft in vele gevallen een uitdaging om de ervaring interessant genoeg te maken. De kinderen die woensdag aansloten met mu-zee-um voor een bezoek aan Mu.Zee konden kijken, maar ook voelen en aan de slag met leuke opdrachten. Ze mochten ondermeer geblinddoekt aan het beeld voelen van James Ensor met speciale handschoenen aan. Er werd eerder al een speciaal voelschilderij gemaakt voor blinden van een werk van Léon Spilliaert. Ondanks dat ze nadien het werk ook effectief kunnen zien was iedereen erover eens dat het een bijzondere manier is om het schilderij te ‘bekijken’. Voor doven werd dan weer een speciale visuele gids ontwikkeld waarmee ze ook extra toelichting kregen en ondertussen iets bijleerden over gebarentaal.

mu-zee-um werkte de voorbije jaren de verschillende rondleidingen uit voor verschillende doelgroepen waaronder doven, blinden en mensen met een verstandelijke handicap. “We hebben al dat materiaal liggen en merkten dat het een leerrijke ervaring was voor iedereen. In plaats van elke doelgroep apart te benaderen was het nu de eerste keer dat we alle doelgroepen samen hebben uitgenodigd. In de samenleving leven we ook allemaal samen en niet elk apart”, licht Eva Strobbe toe. Voor vele deelnemers was het een unieke kennismaking met een museum. “We nemen met vzw Dyade wel vaker deel aan Labo de Lux van mu-zee-um, daarbij krijgen onze leden met een handicap op een heel toegankelijke manier uitleg van een kunstenaar over hun werk. Ze mogen ook altijd zelf aan de slag in het atelier en dankzij de goede begeleiding komen er heel mooie resultaten uit. Nu is het eens iets anders. Veel van onze mensen zijn niet echt vertrouwd met kunst en musea, maar het is fijn dat ze op deze manier wel eens kennismaken met het museum”, vertelt Karine Vanroose van vzw Dyade.

Ook de gezinnen genoten van de ontspannen tocht door de werken van James Ensor en Léon Spilliaert. “Onze kinderen nemen wel vaker deel aan de activiteiten van mu-zee-um, maar het is leuk dat we nu als gezin kunnen deelnemen. Ze leren telkens wel iets bij. Het is ook leuk dat ze verschillende technieken kunnen gebruiken want thuis heb je niet alles voorhanden”, zegt Eva Kazmierczak, mama van Liselot (6) en Leila (4)