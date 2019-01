Algerijnse illegalen krijgen celstraf met uitstel voor inbraak in Bondi Beach Jelle Houwen

09 januari 2019

07u23 11 Oostende Drie Algerijnse illegalen zijn veroordeeld omdat ze tussen 26 en 28 juli vorig jaar betrapt werden op meerdere diefstallen in Oostende. Ze braken ook in bij Bondi Beach.

B.N, B.Y. en S.Y., drie mannen die hier illegaal verbleven, werden op 28 juli door een vrouw betrapt op het strand van Oostende toen ze haar rugzak wilden stelen. De vrouw riep een meteen een strandredder en de politie erbij. Een van de drie droeg een trui en horloge die even daarvoor gestolen waren. Ze hadden verschillende andere gestolen spullen bij zich. Uit camerabeelden bleek dat ze ook verantwoordelijk waren voor de brutale inbraak in Bondi Beach. Daar stalen ze op 27 juli voor duizenden euro’s sterke drank en champagne. Ze gingen aan de haal met in totaal 30 flessen, die ze zelf soldaat maakten of doorverkochten. De drie kregen voor de diefstallen elk 12 maanden cel met uitstel en 1.600 euro boete, de helft met uitstel. Omdat ze hier illegaal zijn, kregen ze er nog eens drie maanden cel bovenop.